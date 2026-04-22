Jornada

A Câmara de Taubaté rejeitou, em votação nessa quarta-feira (22), uma moção de apoio ao projeto em tramitação no Congresso Nacional que busca reduzir a jornada de 44 horas semanais e, consequentemente, acabar com a escala 6x1 dos trabalhadores.

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A favor

Apenas três vereadores votaram a favor da moção: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) - Isaac era o autor da proposta.