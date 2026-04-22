22 de abril de 2026
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POR 8 VOTOS A 3

Câmara de Taubaté rejeita moção de apoio a fim da escala 6x1

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Câmara
Vereadores do Solidariedade, do PT e do PSB votaram a favor da moção, mas parlamentares do PRD, do PDT, do PP e do Republicanos se manifestaram contra
Vereadores do Solidariedade, do PT e do PSB votaram a favor da moção, mas parlamentares do PRD, do PDT, do PP e do Republicanos se manifestaram contra

Jornada
A Câmara de Taubaté rejeitou, em votação nessa quarta-feira (22), uma moção de apoio ao projeto em tramitação no Congresso Nacional que busca reduzir a jornada de 44 horas semanais e, consequentemente, acabar com a escala 6x1 dos trabalhadores.

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A favor
Apenas três vereadores votaram a favor da moção: Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) - Isaac era o autor da proposta.

Contra
Outros oito vereadores votaram contra a moção: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Dentinho (PP), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD) - com exceção de Vivi, os outros sete parlamentares são da base de apoio ao prefeito Sérgio Victor (Novo).

Sem voto
Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Edson Oliveira (PSD) estavam na sessão, mas não registraram voto. Boanerge dos Santos (União) está de licença. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não votou.

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