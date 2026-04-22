A diretoria do Taubaté anunciou na tarde desta quarta-feira (22), que o time não irá disputar a Copa Paulista no segundo semestre. O torneio, que vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, não é obrigatório para os clubes e costuma ser deficitário.
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E a questão financeira, além da estruturação do clube, pesaram na decisão de não jogar o torneio. “Em primeiro lugar, a diretoria executiva acredita que trata-se de uma competição em que, para bom aproveitamento, é necessário participar com um planejamento financeiro sólido, buscando os principais objetivos oferecidos pela Federação Paulista de Futebol. Sem garantia orçamentária, trata-se de um calendário que pode criar déficit financeiro para o clube, que optou por focar as ações em outras frentes”, disse o clube, em nota.
Agora, a previsão é melhorar a estrutura do estádio Joaquinzão e reformar alojamentos e refeitório, além de melhorias no gramado e iluminação. Outro ponto destacado na nota é a priorização de torneios das categorias de base.
Por fim, os torcedores que compraram o Passaporte Alviazul em 2026 terão desconto no programa em 2027. Esse programa prevê ingressos para todos os jogos da Série A-2 e da Copa Paulista.
Sem o Burro da Central, não haverá Clássico do Vale no segundo semestre. O São José já confirmou que irá disputar o torneio e o outro time da região que poderia participar, o Jacareí FC, da Série A-4, ainda não confirmou oficialmente, mas deverá ficar também de fora do torneio.
Em 2023, o São José foi vice-campeão da Copa Paulista e garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024.