A diretoria do Taubaté anunciou na tarde desta quarta-feira (22), que o time não irá disputar a Copa Paulista no segundo semestre. O torneio, que vale vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, não é obrigatório para os clubes e costuma ser deficitário.

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E a questão financeira, além da estruturação do clube, pesaram na decisão de não jogar o torneio. “Em primeiro lugar, a diretoria executiva acredita que trata-se de uma competição em que, para bom aproveitamento, é necessário participar com um planejamento financeiro sólido, buscando os principais objetivos oferecidos pela Federação Paulista de Futebol. Sem garantia orçamentária, trata-se de um calendário que pode criar déficit financeiro para o clube, que optou por focar as ações em outras frentes”, disse o clube, em nota.