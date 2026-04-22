Um caso de suspeita de estupro dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central de Taubaté está sendo investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (21).

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A vítima é uma adolescente de 15 anos, internada há mais de 30 dias na unidade. Ela alega ter sido violentada por um pastor, que também estava sendo atendido na UPA.