A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu dois homens nesta quarta-feira (22) durante uma operação no Conjunto Habitacional Novo Amanhecer, em Jacareí. Um deles é suspeito de uma tentativa de homicídio registrada no início de abril; o outro seria apontado como gerente do tráfico de drogas na região.
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A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em apartamentos dos chamados “predinhos” do bairro.
Investigação começou após ataque a tiros
As investigações tiveram início após uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 5 de abril, que teve como vítima João Batista de Oliveira Neto.
Durante a apuração, a polícia identificou o suspeito do crime e descobriu que ele estaria escondido em um imóvel ligado ao tráfico de drogas.
Na operação, os policiais localizaram o suspeito da tentativa de homicídio e outro homem, apontado como responsável pelo gerenciamento do tráfico no local.
No apartamento, foram apreendidas porções de entorpecentes e dinheiro, que, segundo a polícia, seria proveniente da venda de drogas.
Suspeito confessou crime
De acordo com a DIG, o homem investigado pela tentativa de homicídio confessou a autoria do ataque. Ele afirmou que a motivação teria sido um desentendimento com a vítima.
Os dois receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à delegacia, onde a autoridade policial ratificou as detenções.
Os suspeitos devem responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis outros envolvidos.