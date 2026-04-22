A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu dois homens nesta quarta-feira (22) durante uma operação no Conjunto Habitacional Novo Amanhecer, em Jacareí. Um deles é suspeito de uma tentativa de homicídio registrada no início de abril; o outro seria apontado como gerente do tráfico de drogas na região.

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A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em apartamentos dos chamados “predinhos” do bairro.