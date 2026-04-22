Foi identificado como Daniel dos Santos Amparo, de 15 anos, o adolescente que morreu após cair no mar na região do Morro do Maluf, no Guarujá, no litoral paulista. O corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (22), dois dias após o desaparecimento.
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Daniel estava com outra pessoa quando ambos escorregaram e caíram no mar, na tarde de segunda-feira (20). O caso mobilizou equipes de resgate e gerou grande comoção.
Queda no mar mobilizou equipes de resgate
Segundo o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam em postos próximos foram acionados imediatamente após o acidente e entraram na água para iniciar as buscas.
Uma das vítimas foi localizada ainda no primeiro dia, sendo resgatada pelo lado da Praia da Enseada. Ela sofreu apenas escoriações leves e não apresentou sinais de afogamento.
As buscas pelo adolescente continuaram por cerca de uma hora inicialmente, sem sucesso. Em seguida, as equipes ampliaram a operação com apoio de embarcações e varredura marítima.
Corpo foi encontrado a 1 km da costa
Na manhã de quarta-feira (22), por volta das 11h30, o corpo de Daniel foi localizado a aproximadamente 1.000 metros da costa. Após o resgate, o adolescente foi encaminhado às autoridades para os procedimentos legais. A identificação foi confirmada por familiares.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as operações seguiram critérios técnicos específicos para esse tipo de ocorrência, com atuação integrada de equipes terrestres e marítimas.
Alerta para riscos em áreas costeiras
O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de atenção redobrada em regiões com risco de escorregamento, como costões rochosos.
A orientação é que moradores e turistas respeitem as sinalizações e evitem locais perigosos, especialmente em condições adversas.