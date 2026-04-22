Foi identificado como Daniel dos Santos Amparo, de 15 anos, o adolescente que morreu após cair no mar na região do Morro do Maluf, no Guarujá, no litoral paulista. O corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (22), dois dias após o desaparecimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Daniel estava com outra pessoa quando ambos escorregaram e caíram no mar, na tarde de segunda-feira (20). O caso mobilizou equipes de resgate e gerou grande comoção.