22 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORRO DO MALUF

Adeus, Daniel: corpo de adolescente de 15 anos é achado no mar

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Daniel dos Santos Amparo, de 15 anos
Daniel dos Santos Amparo, de 15 anos

Foi identificado como Daniel dos Santos Amparo, de 15 anos, o adolescente que morreu após cair no mar na região do Morro do Maluf, no Guarujá, no litoral paulista. O corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (22), dois dias após o desaparecimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Daniel estava com outra pessoa quando ambos escorregaram e caíram no mar, na tarde de segunda-feira (20). O caso mobilizou equipes de resgate e gerou grande comoção.

Queda no mar mobilizou equipes de resgate

Segundo o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam em postos próximos foram acionados imediatamente após o acidente e entraram na água para iniciar as buscas.

Uma das vítimas foi localizada ainda no primeiro dia, sendo resgatada pelo lado da Praia da Enseada. Ela sofreu apenas escoriações leves e não apresentou sinais de afogamento.

As buscas pelo adolescente continuaram por cerca de uma hora inicialmente, sem sucesso. Em seguida, as equipes ampliaram a operação com apoio de embarcações e varredura marítima.

Corpo foi encontrado a 1 km da costa

Na manhã de quarta-feira (22), por volta das 11h30, o corpo de Daniel foi localizado a aproximadamente 1.000 metros da costa. Após o resgate, o adolescente foi encaminhado às autoridades para os procedimentos legais. A identificação foi confirmada por familiares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as operações seguiram critérios técnicos específicos para esse tipo de ocorrência, com atuação integrada de equipes terrestres e marítimas.

Alerta para riscos em áreas costeiras

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de atenção redobrada em regiões com risco de escorregamento, como costões rochosos.

A orientação é que moradores e turistas respeitem as sinalizações e evitem locais perigosos, especialmente em condições adversas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários