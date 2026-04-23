Turistas reclamaram de decreto da Prefeitura de Ubatuba regulamentou o controle de acesso às áreas internas da Vila Formosa e do Jardim Pedra Verde, integrantes da Apeve (Associação Amigos do Jardim Pedra Verde), fixando lotação máxima simultânea de 100 veículos em circulação ou permanência no perímetro controlado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os bairros dão acesso à região das praias do Lázaro e Domingas Dias. O feriado prolongado de Tiradentes foi o primeiro após a entrada em vigor do decreto nº 9.056, de 7 de abril de 2026, assinado pela prefeita Flavia Pascoal (PL).
No feriadão, motoristas reclamaram do limite de veículos para não moradores e cobraram explicações sobre quem faz esse controle, como a contagem funciona na prática e qual estudo embasou o número definido pela Prefeitura.
“Ao tentar ir à praia Domingas Dias, em Ubatuba, no condomínio Pedra Verde, fui impedida de entrar devido a um decreto novo de entrada com o carro, que não tínhamos conhecimento. Inclusive esse decreto é inconstitucional, pois a praia é pública”, disse uma turista em mensagem encaminhada a OVALE. “A capacidade de estacionamento no condomínio com vias públicas é 3x maior do que eles limitaram”.
Regras
O texto do decreto estabelece que a aferição deve ser feita em tempo real, por sistema de entrada e saída com registro individualizado de cada veículo. A norma diz que a limitação não vale para moradores e que o acesso de pedestres às praias não pode ser impedido, dificultado ou constrangido.
No texto publicado, a prefeitura afirma que a limitação se baseia em pareceres técnicos sobre capacidade de carga viária e ambiental da região. Tais estudos não aparecem anexados ao decreto.
A norma também não detalha se o controle será feito por agentes públicos, por sistema próprio da associação, por empresa contratada ou por outro modelo operacional.
O que diz é que a operacionalização poderá ocorrer por portaria, guarita, cancela, equipamentos de monitoramento, sinalização e outros dispositivos. Também atribui aos órgãos municipais de fiscalização, vigilância, trânsito e posturas o acompanhamento do cumprimento da medida.
“A entidade responsável pela operacionalização do controle de acesso deverá instalar e manter, em local de ampla visibilidade junto à portaria, placa informativa contendo, de forma clara e legível, os principais termos deste Decreto”, diz o texto.
Apeve e Prefeitura
Pelo regulamento interno do Jardim Pedra Verde, aprovado pela Apeve em outubro de 2025, a associação já se apresenta como responsável por organizar e controlar o trânsito de pessoas e veículos na portaria de acesso às praias do Lázaro e Domingas Dias, além das vias internas do loteamento. O documento prevê identificação obrigatória de pedestres e veículos na portaria, com informação sobre destino e finalidade do acesso.
O mesmo regulamento prevê restrições de circulação e estacionamento nas vias internas e diz que veículos em local irregular podem ser multados e removidos pelo poder público.
Já o decreto municipal reforça a proibição de qualquer cobrança direta ou indireta para ingresso de visitantes, turistas, prestadores de serviço e usuários das praias.
A reportagem procurou a Prefeitura de Ubatuba e questionou sobre o decreto. A administração municipal ainda não comentou. O espaço segue aberto para a manifestação.