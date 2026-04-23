Turistas reclamaram de decreto da Prefeitura de Ubatuba regulamentou o controle de acesso às áreas internas da Vila Formosa e do Jardim Pedra Verde, integrantes da Apeve (Associação Amigos do Jardim Pedra Verde), fixando lotação máxima simultânea de 100 veículos em circulação ou permanência no perímetro controlado.

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Os bairros dão acesso à região das praias do Lázaro e Domingas Dias. O feriado prolongado de Tiradentes foi o primeiro após a entrada em vigor do decreto nº 9.056, de 7 de abril de 2026, assinado pela prefeita Flavia Pascoal (PL).