O motoboy Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos, executado com tiros na cabeça enquanto fazia uma entrega no Jardim Sul, em São José dos Campos, na noite desta última terça-feira (21), já havia sido investigado por feminicídio.

A informação faz parte do histórico policial da vítima e agora é analisada pela Polícia Civil como uma das possíveis linhas de investigação do assassinato.

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