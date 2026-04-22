O motoboy Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos, executado com tiros na cabeça enquanto fazia uma entrega no Jardim Sul, em São José dos Campos, na noite desta última terça-feira (21), já havia sido investigado por feminicídio.
A informação faz parte do histórico policial da vítima e agora é analisada pela Polícia Civil como uma das possíveis linhas de investigação do assassinato.
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Leandro, que tinha o apelido de "Trovão", foi morto na noite de terça-feira (21), na Rua Lenine Rebelo, enquanto trabalhava. Ele foi encontrado caído sobre a motocicleta, ainda com itens de entrega nas mãos.
Execução durante o trabalho
Segundo a Polícia Militar, o motoboy foi surpreendido por criminosos e não teve chance de reação. Os disparos atingiram a cabeça e chegaram a perfurar o capacete. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito no local.
Testemunhas relataram que dois suspeitos, usando roupas escuras e capacetes, fugiram em uma motocicleta escura logo após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Investigado por feminicídio e posteriormente inocentado
De acordo com documentos do Tribunal de Justiça, Leandro foi investigado em 2017 em um caso de homicídio com características de feminicídio ocorrido na zona sul de São José.
Durante o processo, uma familiar da vítima relatou que o relacionamento era marcado por conflitos constantes, com episódios frequentes de agressão, principalmente quando o acusado estava sob efeito de álcool.
Segundo o depoimento, as agressões ocorriam quase todos os fins de semana, e a vítima tentava se proteger, chegando a se esconder dentro de casa.
Mulher fez pedido à irmã antes de morrer
Um dos trechos mais marcantes do processo aponta que, pouco antes de morrer, a vítima pediu à irmã que não permitisse que o filho ficasse sob os cuidados de Leandro.
A testemunha relatou ainda que chegou ao local do crime quando a irmã ainda estava com vida. A vítima, no entanto, não conseguiu indicar quem teria efetuado os disparos. Apesar dos relatos, Leandro foi posteriormente inocentado no caso.
Histórico inclui tentativa de homicídio
Além disso, Leandro também respondia por uma tentativa de homicídio registrada em 2021. Segundo a investigação, a vítima foi atraída até um endereço no Jardim Morumbi após contato feito por uma mulher e acabou baleada.
A apuração policial aponta que Leandro teria participado da ação. Ele chegou a ser preso, mas teve a prisão preventiva revogada pela Justiça em abril de 2024.
O julgamento pelo Tribunal do Júri estava marcado para julho de 2026.
Motivação do crime é investigada
O assassinato do motoboy foi registrado como homicídio qualificado, com indícios de execução. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.
A polícia não descarta que o histórico da vítima possa ter relação com o crime, mas também apura outras hipóteses, como desavenças pessoais. Imagens de câmeras de segurança da região devem ser analisadas para tentar identificar os autores.
Perícia e próximos passos
Peritos estiveram no local e recolheram projéteis, além de apreender celulares e objetos pessoais da vítima. Exames no IML (Instituto Médico Legal) e perícia balística devem auxiliar na elucidação do caso.