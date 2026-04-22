A Prefeitura de São José dos Campos realiza um mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos na Emefi Prof. Álvaro Gonçalves, no bairro Campo dos Alemães. O local receberá a unidade itinerante de castração, o Castramóvel, neste domingo (26), das 8h às 18h.

Para garantir o atendimento, os tutores devem realizar a inscrição prévia, que ocorre nesta sexta-feira (24) e sábado (25), das 9h às 15h, no poliesportivo Fernando Avelino Lopes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas e documentação