A Prefeitura de São José dos Campos realiza um mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos na Emefi Prof. Álvaro Gonçalves, no bairro Campo dos Alemães. O local receberá a unidade itinerante de castração, o Castramóvel, neste domingo (26), das 8h às 18h.
Para garantir o atendimento, os tutores devem realizar a inscrição prévia, que ocorre nesta sexta-feira (24) e sábado (25), das 9h às 15h, no poliesportivo Fernando Avelino Lopes.
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Vagas e documentação
Ao todo, são 195 vagas, sendo 95 para cães de até 20 kg e as demais para cães com peso superior. Há também 80 vagas para gatos.
Para o cadastro, o responsável deve ser maior de 18 anos, residir em São José dos Campos e apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. O atendimento será por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas até o esgotamento das vagas. Cada CPF pode inscrever até quatro animais.
Critérios
Para ser considerado apto à cirurgia, o animal deve estar em boas condições de saúde.Cães devem ter entre 6 meses e 8 anos e gatos de 4 meses a 8 anos. Fêmeas não podem estar no cio, prenhas ou amamentando.
Animais braquicefálicos (focinho curto) não serão castrados nesta unidade.
Quem se inscrever e não comparecer no domingo ficará impedido de realizar novos cadastros por 120 dias.
Endereços
O Poliesportivo Fernando Avelino Lopes para inscrições funciona na rua Valter Dellú, s/n.
A Emefi Prof. Álvaro Gonçalves está localizada na rua Albertina Pereira Lima, nº 151, Campo dos Alemães.