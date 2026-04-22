Uma mulher foi esfaqueada em uma briga entre vizinhos em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (21), e o caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.
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Segundo o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na rua Abílio Pereira Dias, no Jardim Ismênia, na região leste da cidade, e começou como uma briga entre vizinhos após um desentendimento entre dois irmãos dentro de uma residência.
No meio do tumulto, uma mulher de 29 anos acabou atingida por golpes de faca no abdômen e no ombro, sendo socorrida ao pronto-socorro da Vila Industrial em estado grave.
O registro também informa que um homem de 45 anos, vizinho da mulher, sofreu corte em uma das mãos após ser atingido por um canivete. Ele disse à polícia que a agressão aconteceu quando saiu de casa para tentar impedir que sua sobrinha fosse atacada por pessoas que cercavam o imóvel durante a confusão.
Suspeito foge do local
De acordo com os policiais militares, a mulher já tinha sido levada por familiares ao hospital quando a equipe chegou. No local, os agentes encontraram diversas pessoas alteradas na via pública e foram informados de que o homem apontado como autor das facadas havia fugido em um veículo cinza.
Segundo o boletim, esse suspeito seria amigo de um familiar que estava no local no momento da briga. A polícia afirma que a identidade dele ainda não havia sido descoberta até a formalização do registro.
Também conforme o documento, não houve preservação do local porque os policiais informaram a ausência de vestígios relevantes e porque a situação já estava bastante alterada quando a equipe chegou. Nenhuma arma branca foi localizada.
Sem depoimentos
A mulher esfaqueada não prestou depoimento de imediato porque seguia hospitalizada. Os policiais também não conseguiram qualificar outras testemunhas no momento da ocorrência, em razão do estado de alteração dos envolvidos, alguns sob efeito de álcool.
Por isso, a Polícia Civil informou no boletim que a tipificação como tentativa de homicídio é provisória e que o caso ainda depende de mais diligências, como oitiva de testemunhas, busca por imagens e juntada de laudos periciais.
O procedimento foi encaminhado à delegacia da área para continuidade das investigações e eventual reenquadramento jurídico, caso novas provas modifiquem a compreensão inicial dos fatos.