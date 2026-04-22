Uma mulher foi esfaqueada em uma briga entre vizinhos em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (21), e o caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

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Segundo o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu na rua Abílio Pereira Dias, no Jardim Ismênia, na região leste da cidade, e começou como uma briga entre vizinhos após um desentendimento entre dois irmãos dentro de uma residência.