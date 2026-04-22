Buscando transformar obrigações fiscais em investimento social, a Prefeitura de São José dos Campos lança a Campanha do Imposto de Renda Solidário 2026.

A iniciativa busca conscientizar contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sobre a possibilidade de destinar parte do imposto de renda aos fundos municipais, sem qualquer custo adicional para o bolso do cidadão.

O lançamento mobilizará o Fundo Social de Solidariedade, a Receita Federal, o Sescon-SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis) e a Assecon (Associação das Empresas Contábeis), promovendo uma corrente do bem.