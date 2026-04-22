Buscando transformar obrigações fiscais em investimento social, a Prefeitura de São José dos Campos lança a Campanha do Imposto de Renda Solidário 2026.
A iniciativa busca conscientizar contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sobre a possibilidade de destinar parte do imposto de renda aos fundos municipais, sem qualquer custo adicional para o bolso do cidadão.
O lançamento mobilizará o Fundo Social de Solidariedade, a Receita Federal, o Sescon-SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis) e a Assecon (Associação das Empresas Contábeis), promovendo uma corrente do bem.
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Como funciona
A campanha foca na destinação de recursos para o Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o Fumid (Fundo Municipal do Idoso).
O contribuinte doa parte do imposto de renda a essas instituições, o que garante que parte do pago permaneça na cidade, financiando projetos locais que atendem quem mais precisa.
O Fundo Social de Solidariedade mantém a mobilização ativa durante todo o ano, mas o período de entrega da declaração do Imposto de Renda é o momento principal em que as arrecadações são potencializadas e garantem a continuidade de diversos serviços sociais em São José dos Campos.
Lançamento da campanha 2026
O lançamento oficial será na quinta-feira (23), no Paço Municipal, no 7º andar, às 11h, na rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia.