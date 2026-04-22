O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial devido à baixa umidade do ar que afeta municípios em estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O alerta tem validade das 10h às 18h desta quarta-feira (22) e inclui as cidades do Vale do Paraíba.

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De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20% durante o período. Embora o risco de incêndios florestais e danos à saúde seja considerado baixo nesta faixa, as condições exigem atenção redobrada da população para evitar desconfortos físicos.

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