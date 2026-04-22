O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial devido à baixa umidade do ar que afeta municípios em estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O alerta tem validade das 10h às 18h desta quarta-feira (22) e inclui as cidades do Vale do Paraíba.
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De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20% durante o período. Embora o risco de incêndios florestais e danos à saúde seja considerado baixo nesta faixa, as condições exigem atenção redobrada da população para evitar desconfortos físicos.
Recomendações
Para mitigar os efeitos do tempo seco, as autoridades recomendam seguir as seguintes instruções:
- Hidratação constante: Beba bastante líquido (água, sucos naturais e água de coco);
- Atividade física: Evite desgaste físico excessivo, especialmente nas horas mais secas do dia;
- Exposição solar: Evite a exposição direta ao sol nos horários de maior calor;
- Umidificação: Se possível, utilize umidificadores de ar ou recipientes com água nos ambientes internos.
Serviço: Em caso de emergência ou para obter informações detalhadas, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).