A Prefeitura de Lagoinha confirmou a morte de duas pessoas em decorrência da febre amarela. Além dos óbitos, um terceiro paciente permanece internado com suspeita da doença. As informações foram validadas pelo boletim epidemiológico do estado nesta quarta-feira (22).
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De acordo com o divulgado, as vítimas residiam na zona rural do município. Uma delas, no bairro Santa Rita, faleceu no dia 3 de abril, e a outra, residia no Canta Galo, com a morte registrada no dia 12 de abril. Nenhum dos dois pacientes possuía histórico de vacinação contra o vírus.
Vacinação
Diante do cenário, a prefeitura anunciou que equipes de saúde estão realizando uma busca ativa nos bairros para localizar e imunizar moradores que ainda não tomaram a vacina.
A partir de hoje, a sala de vacinação de Lagoinha funcionará em horário estendido, das 7h às 19h (sem pausa para almoço), de segunda a sexta-feira.
No próximo sábado (25), o evento “Saúde na Praça” também terá como foco a intensificação vacinal.
Vale do Paraíba
A região vive sob alerta epidemiológico. No dia 16 de abril, a primeira morte por febre amarela no estado de São Paulo em 2026 foi registrada em Cunha (um homem de 38 anos). Em Cruzeiro, outros dois casos foram confirmados (uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos), mas os pacientes já se recuperaram.
A Doença
A febre amarela é transmitida por mosquitos infectados e não é contagiosa entre humanos. Os principais sintomas incluem febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas e fadiga. Além do combate ao mosquito, a prevenção vacinal é a melhor forma de combate à doença.
Esquema vacinal
- Crianças: Dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos.
- Adultos (até 59 anos): Dose única caso nunca tenha sido vacinado.
- Idosos (acima de 60 anos): Requer avaliação médica antes da aplicação.