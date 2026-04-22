A Prefeitura de Lagoinha confirmou a morte de duas pessoas em decorrência da febre amarela. Além dos óbitos, um terceiro paciente permanece internado com suspeita da doença. As informações foram validadas pelo boletim epidemiológico do estado nesta quarta-feira (22).

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De acordo com o divulgado, as vítimas residiam na zona rural do município. Uma delas, no bairro Santa Rita, faleceu no dia 3 de abril, e a outra, residia no Canta Galo, com a morte registrada no dia 12 de abril. Nenhum dos dois pacientes possuía histórico de vacinação contra o vírus.

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