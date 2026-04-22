O homem executado a tiros e encontrado morto dentro de uma escola municipal de Guaratinguetá foi identificado como David Willian Ferreira de Oliveira, 35 anos. Ele foi assassinado na manhã desta quarta-feira (22). A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) assumiu a apuração do caso.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi registrado nas dependências da Escola Municipal Maria Carmelita de Moraes, na avenida Benedito de Toledo, no Jardim Primavera, nas proximidades do residencial Flamboyant 1.
O boletim foi registrado após o acionamento da perícia, dentro do protocolo de integração entre Polícia Militar e Polícia Civil. Depois disso, agentes do Instituto de Criminalística, serviço funerário e autoridade policial seguiram até o local para os procedimentos iniciais.
Na sequência do registro, os policiais civis da DIG se deslocaram até a unidade escolar e assumiram os trabalhos no local do crime, que permanecia preservado pela Polícia Militar.
Investigação
Até o momento, o autor do homicídio segue como desconhecido. A Polícia Civil vai aprofundar a apuração para esclarecer a dinâmica do crime, identificar o responsável e reunir os elementos periciais e testemunhais do caso.
O registro policial confirma a identidade da vítima e fixa o local da ocorrência na escola de ensino municipal. A presença da DIG desde os primeiros passos da apuração mostra a gravidade do caso e o interesse da polícia em concentrar a investigação em unidade especializada.
Como o boletim disponível ainda é preliminar, detalhes adicionais sobre a dinâmica do homicídio não aparecem integralmente no documento. A tendência é que novas informações surjam a partir das diligências da Polícia Civil.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura de Guaratinguetá foi procurada pela reportagem e informou que alunos, professores e funcionários estão seguros e ninguém da unidade se feriu.
A escola segue funcionando, mas com todo o suporte e monitoramento das forças de segurança e acompanhamento às famílias e alunos.