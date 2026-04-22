O homem executado a tiros e encontrado morto dentro de uma escola municipal de Guaratinguetá foi identificado como David Willian Ferreira de Oliveira, 35 anos. Ele foi assassinado na manhã desta quarta-feira (22). A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) assumiu a apuração do caso.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi registrado nas dependências da Escola Municipal Maria Carmelita de Moraes, na avenida Benedito de Toledo, no Jardim Primavera, nas proximidades do residencial Flamboyant 1.