A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo roubado durante operação de fiscalização na rodovia Presidente Dutra, no km 65, em Guaratinguetá. A ação ocorreu no último sábado (18), após a equipe abordar um veículo Toyota/Corolla Cross.
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Durante a verificação do QR Code da placa, constatou-se que o código correspondia a uma motocicleta. Em seguida, foi realizada uma análise mais detalhada, sendo identificadas adulterações nos elementos identificadores do veículo.
Com isso, foi possível confirmar que se tratava de um Corolla Cross com registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de abril de 2026.
Questionado, o condutor alegou ter adquirido o veículo na região central de São Paulo, por meio de um terceiro, afirmando ter pago a quantia de R$ 190 mil em espécie.
Diante dos fatos, o condutor e sua família foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Guaratinguetá, onde ele deverá responder, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.