A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo roubado durante operação de fiscalização na rodovia Presidente Dutra, no km 65, em Guaratinguetá. A ação ocorreu no último sábado (18), após a equipe abordar um veículo Toyota/Corolla Cross.

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Durante a verificação do QR Code da placa, constatou-se que o código correspondia a uma motocicleta. Em seguida, foi realizada uma análise mais detalhada, sendo identificadas adulterações nos elementos identificadores do veículo.