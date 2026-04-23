Profissionais das unidades da Clínica ABA (Grupo Alvorada) em Jacareí e São José dos Campos denunciam falta de pagamentos e crise de gestão com impacto e interrupção de serviços essenciais para crianças neurodivergentes.

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A instituição nega irregularidades, mas assume readequações impostas por decisões governamentais.

Relatos de inadimplência