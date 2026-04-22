As operações de busca pelo adolescente de 15 anos desaparecido após cair no mar na região do Morro do Maluf, em Guarujá (SP), ganharam um novo desdobramento na manhã desta quarta-feira (22). O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) afirmou ter localizado um corpo masculino no mar, ainda sem identificação oficial.
A família do jovem foi chamada para a confirmação.
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Retomada das buscas
Após o encerramento das atividades na noite de ontem (21) devido à baixa visibilidade, as equipes retomaram os trabalhos ao amanhecer de hoje. A localização a 1 km da praia motivou o acionamento da família do jovem para possível identificação.
Relembre o caso
O incidente ocorreu por volta das 18h35 de segunda-feira (20), quando dois adolescentes escorregaram na área de costeira do Morro do Maluf após serem atingidos por uma onda. A jovem de 15 anos foi retirada do mar com vida logo após o acidente, sofrendo apenas ferimentos leves. O rapaz não conseguiu retornar à superfície, e as buscas seguiam intensas desde então, mobilizando embarcações e equipes terrestres.
Riscos
O Morro do Maluf é um ponto turístico de alto risco devido à irregularidade das pedras e à força das águas. O Corpo de Bombeiros continua a orientar que frequentadores evitem áreas não sinalizadas e mantenham distância das encostas, especialmente em períodos de mar agitado.