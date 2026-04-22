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MORRO DO MALUF

Corpo é encontrado no mar e pode ser de adolescente desaparecido

Por Da redação | Guarujá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GBMar
Buscas ao jovem de 15 anos na região do Guarujá (SP)
Buscas ao jovem de 15 anos na região do Guarujá (SP)

As operações de busca pelo adolescente de 15 anos desaparecido após cair no mar na região do Morro do Maluf, em Guarujá (SP), ganharam um novo desdobramento na manhã desta quarta-feira (22). O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) afirmou ter localizado um corpo masculino no mar, ainda sem identificação oficial.

A família do jovem foi chamada para a confirmação.

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Retomada das buscas

Após o encerramento das atividades na noite de ontem (21) devido à baixa visibilidade, as equipes retomaram os trabalhos ao amanhecer de hoje. A localização a 1 km da praia motivou o acionamento da família do jovem para possível identificação.

Relembre o caso

O incidente ocorreu por volta das 18h35 de segunda-feira (20), quando dois adolescentes escorregaram na área de costeira do Morro do Maluf após serem atingidos por uma onda. A jovem de 15 anos foi retirada do mar com vida logo após o acidente, sofrendo apenas ferimentos leves. O rapaz não conseguiu retornar à superfície, e as buscas seguiam intensas desde então, mobilizando embarcações e equipes terrestres.

Riscos

O Morro do Maluf é um ponto turístico de alto risco devido à irregularidade das pedras e à força das águas. O Corpo de Bombeiros continua a orientar que frequentadores evitem áreas não sinalizadas e mantenham distância das encostas, especialmente em períodos de mar agitado.

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