As operações de busca pelo adolescente de 15 anos desaparecido após cair no mar na região do Morro do Maluf, em Guarujá (SP), ganharam um novo desdobramento na manhã desta quarta-feira (22). O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) afirmou ter localizado um corpo masculino no mar, ainda sem identificação oficial.

A família do jovem foi chamada para a confirmação.

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Retomada das buscas