Um homem de cerca de 35 anos morreu após ser baleado no Jardim Primavera, em Guaratinguetá, na manhã desta quarta-feira (22). Ele foi encontrado morto, atingido por ao menos três disparos, dentro da Escola Municipal Maria Carmelita de Moraes. A vítima ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.

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Segundo o Samu, a central recebeu o chamado às 9h35 para atendimento de um caso de disparo de arma de fogo. No local, a equipe encontrou o homem já sem vida, com três perfurações.