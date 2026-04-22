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ATENÇÃO: Homem é baleado e morre dentro de escola em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem de cerca de 35 anos morreu após ser baleado no Jardim Primavera, em Guaratinguetá, na manhã desta quarta-feira (22). Ele foi encontrado morto, atingido por ao menos três disparos, dentro da Escola Municipal Maria Carmelita de Moraes. A vítima ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.

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Segundo o Samu, a central recebeu o chamado às 9h35 para atendimento de um caso de disparo de arma de fogo. No local, a equipe encontrou o homem já sem vida, com três perfurações.

Testemunhas relataram que a vítima correu para dentro da escola ao tentar fugir. Na sequência, suspeitos fizeram disparos e atingiram o homem. A ocorrência mobilizou equipes policiais, que isolaram a área e iniciaram as buscas por informações. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil apura o caso e tenta identificar os suspeitos, além de esclarecer a motivação do crime.

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