Rafael Martins Prestes, de 31 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de furto qualificado à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Ilhabela.

Em depoimento à polícia, ele disse que apenas auxiliou na retirada dos materiais em troca de crack.

Ocorrência

A ocorrência, registrada na madrugada de terça-feira (21), foi auxiliada por imagens de câmeras de segurança que registraram Rafael, já conhecido no meio policial, transportando algo semelhante a uma cafeteira.