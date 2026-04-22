Rafael Martins Prestes, de 31 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de furto qualificado à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Ilhabela.
Em depoimento à polícia, ele disse que apenas auxiliou na retirada dos materiais em troca de crack.
Ocorrência
A ocorrência, registrada na madrugada de terça-feira (21), foi auxiliada por imagens de câmeras de segurança que registraram Rafael, já conhecido no meio policial, transportando algo semelhante a uma cafeteira.
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Uma funcionária da unidade acionou a Polícia Militar após ser alertada por populares de que a porta do estabelecimento estava aberta. Ao chegar, ela constatou sinais de arrombamento e a falta de diversos equipamentos, como um notebook, um aparelho celular, fones de ouvido, câmeras e o sistema de gravação DVR, uma calça, um boné, um par de tênis e uma carteira contendo cartões.
Prisão
Diligências da Polícia Militar capturaram o suspeito sob uma ponte pouco tempo após o crime, mas ele não estava em posse dos materiais furtados.
Na delegacia, o homem confessou ter auxiliado terceiros no transporte dos objetos em troca de pedras de crack. Ele relatou que recebeu os objetos no portão do local e os transportou até outro ponto, a pedido de terceiros, os quais não soube ou não quis identificar.
Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por furto qualificado. O caso segue sob investigação para identificar os demais envolvidos e recuperar os bens. O local passou por perícia técnica para a coleta de provas.