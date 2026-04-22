A morte de motociclista está em aumento na região e vai se tornando um desafio para as cidades. Nos últimos quatro dias, cinco pessoas morreram em acidentes com motos na região. Os sinistros fatais ocorreram em São José dos Campos, Taubaté, Ilhabela e Ubatuba, em rodovias e no trânsito urbano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O número de motociclistas mortos segue em alta na região mesmo diante da queda de mortes em acidentes de trânsito no primeiro trimestre. Os óbitos recuaram 23% na comparação com o mesmo período do ano passado, de 104 para 80.