A morte de motociclista está em aumento na região e vai se tornando um desafio para as cidades. Nos últimos quatro dias, cinco pessoas morreram em acidentes com motos na região. Os sinistros fatais ocorreram em São José dos Campos, Taubaté, Ilhabela e Ubatuba, em rodovias e no trânsito urbano.
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O número de motociclistas mortos segue em alta na região mesmo diante da queda de mortes em acidentes de trânsito no primeiro trimestre. Os óbitos recuaram 23% na comparação com o mesmo período do ano passado, de 104 para 80.
Na contramão, os motociclistas tiveram um aumento de 20,5% nas mortes neste ano na comparação com o ano passado. Foram 47 óbitos em 2026 contra 39 no primeiro trimestre do ano passado.
Foi o que aconteceu nos últimos quatro dias, com a morte de cinco pessoas em acidentes envolvendo motocicletas.
Na noite de sexta-feira (17), o jovem João Pedro de Carvalho, 22 anos, morreu após um grave acidente de moto na Avenida dos Astronautas. Segundo informações, a motocicleta de João Pedro colidiu com um carro. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram socorro no local, mas o jovem não resistiu às lesões. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades.
Filho de um pastor evangélico conhecido na cidade, João Pedro era considerado um jovem dedicado, religioso e próximo da família. Amigos o descrevem como alguém alegre, carinhoso e sempre disposto a ajudar.
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Acidentes em sábado
Julerson Carlos Ferreira de Faria, 36 anos, morreu na noite de sábado (18) ao se chocar contra cavalos no acesso à rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 21h30, no acesso à rodovia, no km 5, em área rural de Taubaté. A Polícia Militar foi acionada e, no local, recebeu a informação de que havia três cavalos soltos sobre a pista no momento da colisão.
Segundo o registro policial, Julerson pilotava uma Honda XRE 300 quando houve o choque com os animais. Com o impacto, ele e a mulher, que estava na garupa da moto, foram arremessados ao solo. O óbito do condutor foi constatado às 22h15 pelo médico que atendeu a ocorrência.
A mulher também ficou ferida no acidente. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao hospital, onde permanecia internada em estado grave e inconsciente no momento do registro policial.
Em Ilhabela, um motociclista morreu após bater contra um muro na rua Crispim Dias Pinto, no bairro Reino. O acidente ocorreu por volta das 3h40 da madrugada de sábado. Equipes do Samu constataram a morte no local.
Na madrugada desta terça-feira (21), Douglas Freire Silveira, de 27 anos, e Gleice Araujo Pereira, de 26 anos, morreram em um grave acidente na rodovia Rio-Santos.
O casal morreu após a motocicleta colidir contra uma caminhonete no km 60 da rodovia, no bairro Enseada, em Ubatuba.
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