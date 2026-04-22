A Embraer e a Jazz Aviation, a maior companhia aérea regional do Canadá e principal operadora da Air Canada Express, anunciaram nesta quarta-feira (22) um acordo de suporte ao estoque de peças de reposição para a frota de E-Jets da Jazz Aviation.
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A companhia aérea opera 25 jatos E-175 e será a primeira cliente do programa Embraer Collaborative Inventory Planning (Programa de Planejamento Colaborativo de Estoques da Embraer) no Canadá.
Por meio da solução, a Embraer assume a maior parte do investimento e a gestão dos materiais dos clientes, contribuindo para a redução do tempo de aeronaves em solo e para o aumento da eficiência operacional das companhias aéreas. O valor do negócio não foi divulgado.
Repercussão
“O novo contrato demonstra o ritmo acelerado de crescimento da Embraer Serviços & Suporte na América do Norte, região que conta com a maior frota de E-Jets do mundo”, disse Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.
“Este acordo com a Embraer é mais um passo importante para fortalecer a confiabilidade e a eficiência das operações com E-Jets em toda a América do Norte”, afirmou Doug Clarke, presidente da Jazz Aviation. “Com o programa ECIP, contamos com a expertise global da Embraer em materiais para reduzir o tempo em solo e oferecer um serviço consistente e de alta qualidade aos passageiros da Air Canada Express”.
Segundo a Embraer, o programa de planejamento de estoques oferece diversas vantagens aos clientes. A maior parte do investimento em estoque é coberta pela Embraer, reduzindo substancialmente os custos para as companhias aéreas. Além disso, o preço anual fixo por peça permite maior previsibilidade orçamentária e contribui para o aumento da eficiência do inventário, com prazos de entrega pré-definidos vinculados a níveis de desempenho garantidos pela Embraer Serviços & Suporte.
A operação é orientada por dados, com recomendações semanais de pedidos baseadas no perfil de utilização do cliente e nos níveis de estoque, geradas por meio de um software avançado e da expertise da Embraer em planejamento, compartilhada de forma colaborativa. Por fim, todas as companhias aéreas participantes do ECIP se beneficiam da experiência da Embraer na gestão de materiais e de uma rede logística global, com desempenho de classe mundial.