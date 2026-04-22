Executado com tiros na cabeça enquanto trabalhava, o motoboy Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos, foi identificado pela polícia após o crime que chocou moradores do Jardim Sul, em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (21).
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Leandro foi encontrado morto sobre a própria motocicleta, uma Honda CG 160 Fan branca, na Rua Lenine Rebelo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava ferimentos graves na cabeça provocados por disparos de arma de fogo.
Execução durante entrega
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima ainda segurava papéis de entrega no momento em que foi encontrada. O capacete foi perfurado pelos tiros, indicando a violência da ação.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas a médica constatou o óbito no local.
Testemunhas relataram que dois suspeitos, usando roupas escuras e capacetes, fugiram logo após os disparos em uma motocicleta escura, possivelmente do modelo Honda CG. Até o momento, ninguém foi preso.
Investigação: crime pode ter sido premeditado
O caso foi registrado como homicídio qualificado, com indícios de execução — crime cometido à traição ou emboscada. A investigação será conduzida pela Delegacia de Homicídios do Deic.
Moradores informaram à polícia que câmeras de segurança da região podem ter registrado o crime. As imagens ainda serão analisadas.
Família reconheceu vítima por foto
A identificação de Leandro ocorreu após uma prima receber, via WhatsApp, uma imagem do local do crime. Ela reconheceu a mochila, a moto e o capacete do familiar e compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo o depoimento, Leandro trabalhava como entregador de lanches em um estabelecimento na Avenida Ouro Fino e não havia relatado ameaças recentes.
A familiar afirmou ainda desconhecer qualquer envolvimento com atividades criminosas ou conflitos que pudessem motivar o assassinato.
Possíveis motivações são apuradas
Apesar disso, o boletim de ocorrência aponta que circulam relatos informais sobre possíveis desavenças pessoais e até um suposto relacionamento extraconjugal. Também consta que Leandro já havia sido citado em ocorrências anteriores, incluindo homicídio e tentativa de homicídio.
Essas informações serão investigadas pela Delegacia de Homicídios, que busca esclarecer a motivação do crime.
Perícia e próximos passos
Peritos estiveram no local e apreenderam dois celulares da vítima, projéteis e objetos pessoais. Foi solicitado exame necroscópico ao IML e perícia balística.
O caso segue em investigação e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias.