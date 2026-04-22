Executado com tiros na cabeça enquanto trabalhava, o motoboy Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos, foi identificado pela polícia após o crime que chocou moradores do Jardim Sul, em São José dos Campos, na noite desta terça-feira (21).

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Leandro foi encontrado morto sobre a própria motocicleta, uma Honda CG 160 Fan branca, na Rua Lenine Rebelo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava ferimentos graves na cabeça provocados por disparos de arma de fogo.