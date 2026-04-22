Um caminhão tombou na descida da serra da Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, e o motorista ficou preso às ferragens da cabine, na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km 79. A rodovia ficou interditada para o socorro à vítima.

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Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 6h. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela via foram acionadas e encontraram o condutor preso às ferragens da cabine, o que exigiu uma operação de resgate com uso de técnicas de desencarceramento.