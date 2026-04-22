Um caminhão tombou na descida da serra da Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, e o motorista ficou preso às ferragens da cabine, na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km 79. A rodovia ficou interditada para o socorro à vítima.
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Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 6h. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela via foram acionadas e encontraram o condutor preso às ferragens da cabine, o que exigiu uma operação de resgate com uso de técnicas de desencarceramento.
Depois do trabalho das equipes, a vítima foi retirada com segurança. O motorista apresentava dores nos membros inferiores e escoriações pelo corpo, sendo atendido ainda no local pelas equipes de socorro.
Lentidão na rodovia
A ocorrência provocou lentidão no tráfego durante o atendimento e no período de remoção do caminhão. A liberação da via ocorreu de forma gradual, conforme o avanço dos trabalhos das equipes e a limpeza da pista.
Como o tombamento ocorreu em trecho de serra, o atendimento exigiu atenção redobrada para garantir segurança às equipes, à vítima e aos demais motoristas que passavam pelo local.
As causas do acidente ainda serão apuradas. Até o momento, as informações disponíveis concentram-se no resgate do motorista e no impacto operacional sobre o trânsito no sentido litoral. Com a conclusão da operação, o fluxo começou a ser restabelecido aos poucos na rodovia.