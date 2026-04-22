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RESGATE

Caminhão tomba na Tamoios e motorista fica preso às ferragens

Por Jesse Nascimento | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Motorista ficou preso às ferragens do caminhão
Motorista ficou preso às ferragens do caminhão

Um caminhão tombou na descida da serra da Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral, e o motorista ficou preso às ferragens da cabine, na manhã desta quarta-feira (22), na altura do km 79. A rodovia ficou interditada para o socorro à vítima.

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Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta das 6h. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela via foram acionadas e encontraram o condutor preso às ferragens da cabine, o que exigiu uma operação de resgate com uso de técnicas de desencarceramento.

Depois do trabalho das equipes, a vítima foi retirada com segurança. O motorista apresentava dores nos membros inferiores e escoriações pelo corpo, sendo atendido ainda no local pelas equipes de socorro.

Lentidão na rodovia

A ocorrência provocou lentidão no tráfego durante o atendimento e no período de remoção do caminhão. A liberação da via ocorreu de forma gradual, conforme o avanço dos trabalhos das equipes e a limpeza da pista.

Como o tombamento ocorreu em trecho de serra, o atendimento exigiu atenção redobrada para garantir segurança às equipes, à vítima e aos demais motoristas que passavam pelo local.

As causas do acidente ainda serão apuradas. Até o momento, as informações disponíveis concentram-se no resgate do motorista e no impacto operacional sobre o trânsito no sentido litoral. Com a conclusão da operação, o fluxo começou a ser restabelecido aos poucos na rodovia.

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