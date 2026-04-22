Um jovem de 21 anos morreu após uma briga em adega, perseguição e acidente de trânsito em Caraguatatuba, na noite dessa terça-feira (21). A vítima foi identificada como Carlos Natã Azevedo de Moraes.

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A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.