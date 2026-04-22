Um jovem de 21 anos morreu após uma briga em adega, perseguição e acidente de trânsito em Caraguatatuba, na noite dessa terça-feira (21). A vítima foi identificada como Carlos Natã Azevedo de Moraes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
De acordo com o registro, a ocorrência começou dentro de uma adega, no Centro de Caraguatatuba, onde a vítima e o indiciado de 19 anos se envolveram em uma discussão com agressões físicas.
Testemunhas afirmaram que, depois da briga, o motorista de um Ford Fiesta jogou o carro contra o rapaz nas proximidades do estabelecimento e, pouco depois, saiu em perseguição à motocicleta de Carlos pela Avenida da Praia, até o desfecho fatal no Indaiá.
Perseguição e morte
Segundo a Polícia Civil, a moto foi pressionada por trás e pela lateral até que o condutor perdeu espaço, saiu da faixa e bateu em uma van estacionada na avenida Geraldo Nogueira da Silva. Carlos morreu no local.
Para a autoridade policial, não se trata de acidente de trânsito, mas de uma ação deliberada, reforçada por ameaças anteriores, relatos de testemunhas e imagens do sistema de monitoramento.
O boletim aponta que a briga em adega começou por causa de um desentendimento anterior entre os envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o indiciado teria se irritado após ser atingido durante a briga dentro da adega e passou a ameaçar a vítima de morte.
Testemunhas disseram que a briga foi interrompida por pessoas que estavam no local, mas a situação não terminou ali. Ainda conforme os depoimentos, o motorista voltou a investir com o carro contra a vítima e, quando o rapaz deixou o local de moto, saiu atrás dele em alta velocidade.
Na avaliação da autoridade policial, os relatos colhidos e as imagens do COI (Centro de Operações Integradas) mostram que o carro perseguiu a moto de forma agressiva, buzinando e dirigindo muito perto da vítima até o impacto fatal contra a van estacionada. O suspeito foi preso em flagrante.
Tentativa de homicídio
Além do caso do Indaiá, Caraguatatuba também registrou, no domingo (19), uma tentativa de homicídio no bairro Travessão. Segundo o boletim, um adolescente de 17 anos estava em um bar na rua Antônio Fortunato quando dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e atiraram várias vezes em sua direção.
A vítima foi atingida por quatro disparos, socorrida por populares à UPA Sul e depois transferida ao Hospital Central. O crime foi registrado como tentativa de homicídio, e os autores ainda não haviam sido identificados no momento do boletim.
Com isso, a Polícia Civil passou a lidar com dois episódios graves em curto espaço de tempo, um deles já com prisão em flagrante e outro ainda em fase de identificação dos autores.