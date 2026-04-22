Um homem foi preso por furtar utensílio de cozinha de uma residência em São José do Campos.
A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), na rua Marechal Rondon quando o autor do crime foi visto por vizinhos fugindo a pé e eles acionaram a polícia.
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Uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligências, localizou o suspeito nas proximidades do imóvel. Ele estava em posse do objeto subtraído, que foi devolvido à vítima.
O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.