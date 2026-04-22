Um homem procurado pela Justiça por falsa identidade foi localizado durante uma ocorrência de perturbação do sossego em São José dos Campos.

A abordagem ocorreu na terça-feira (21), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pela vizinhança da rua Manoel Bandeira, no Jardim das Indústrias, para intervir em uma situação de barulho excessivo vindo de uma residência.

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