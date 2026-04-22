Dois acidentes envolvendo veículos pesados foram registrados no início da manhã desta quarta-feira (22), na Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna, no Vale do Paraíba, causando interdições e impacto no tráfego no sentido litoral.
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O primeiro caso ocorreu por volta das 5h, no km 78. De acordo com informações da concessionária Tamoios, uma carreta trafegava pela faixa 2 quando o motorista perdeu o freio, colidiu contra a canaleta e tombou no talude às margens da pista.
Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos. O acostamento precisou ser interditado, e o veículo aguardava remoção por guincho pesado até as 7h16.
Caminhão carregado com macarrão
Pouco depois, às 5h57, um segundo acidente foi registrado no km 79, também no sentido sul. Um caminhão perdeu o controle em uma curva, possivelmente por excesso de velocidade, e tombou sobre a pista. O caso provocou interdição total das faixas por mais de 30 minutos.
Equipes de resgate foram acionadas e, às 7h18, a vítima foi retirada das ferragens com ferimentos leves. O motorista recusou encaminhamento ao hospital. A carga transportada, composta por macarrão, ficou espalhada na via, o que contribuiu para a interdição.
Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego precisou ser desviado pelo acostamento. Até as 8h, todas as faixas permaneciam interditadas no trecho afetado.
As causas dos acidentes serão apuradas. Motoristas que seguem em direção ao Litoral Norte devem redobrar a atenção, especialmente em trechos de curva e em condições de pista molhada ou com baixa visibilidade.