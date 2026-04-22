Dois acidentes envolvendo veículos pesados foram registrados no início da manhã desta quarta-feira (22), na Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna, no Vale do Paraíba, causando interdições e impacto no tráfego no sentido litoral.

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O primeiro caso ocorreu por volta das 5h, no km 78. De acordo com informações da concessionária Tamoios, uma carreta trafegava pela faixa 2 quando o motorista perdeu o freio, colidiu contra a canaleta e tombou no talude às margens da pista.