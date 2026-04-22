Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou cinco pessoas feridas na noite dessa terça-feira (21), na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), principal ligação entre Guaratinguetá e Cunha.
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou ter sido acionado pelo Corpo de Bombeiros, por volta de 21h20, para apoio no atendimento ao acidente, que provocou a queda de um veículo numa ribanceira.
Segundo informações, o acidente aconteceu na rotatória que liga o bairro da Rocinha a Lagoinha, no trecho de Guaratinguetá, e envolveu um caminhão guincho e um automóvel.
Foram empenhadas quatro viaturas de socorro. No local, as equipes atenderam três vítimas leves, que foram levadas para o pronto-socorro de Lorena, e mais duas vítimas moderadas, removidas pela a UPA de Guaratinguetá.
Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. A dinâmica do acidente será investigada.