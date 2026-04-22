Um pai atacou os filhos com golpes de facão em tentativa de homicídio em Caçapava. O homem, de 49 anos, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (21), após perseguir e atacar os dois filhos com um facão na rua Josefa Thereza da Cunha Lopes, no bairro Caçapava Velha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele acertou um golpe na mão de um dos filhos e proferiu ameaças de morte. O delegado decretou o flagrante e representou pela prisão preventiva do indiciado.
O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia de Caçapava com as naturezas de homicídio tentado e ameaça. O caso foi atendido à distância pela autoridade policial da CPJ de São José dos Campos.
Como foi o ataque
Segundo o boletim, a discussão começou dentro da residência após os filhos, de 20 anos e 24 anos, não aceitarem que o pai trouxesse a nova companheira para morar no imóvel. O pai teria desferido um soco contra o filho mais novo.
O mais velho interveio para conter o pai, que então pegou um facão e passou a perseguir o filho mais novo pela via pública. O irmão tentou mais uma vez conter o pai e levou um golpe de facão na mão. As vítimas conseguiram se distanciar antes de serem alcançadas. Incapaz de atingi-las, o pai teria passado a proferir ameaças de morte.
A equipe da Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local, prestou atendimento médico ao filho ferido — que apresentava cortes em uma das mãos — e conduziu o caçula à delegacia. O indiciado negou ter ameaçado os filhos e alegou ter pegado o facão apenas para se defender, afirmando ter sido agredido pelos filhos primeiro.
Durante o atendimento da ocorrência, o filho mais velho recebeu mensagens de áudio de um tio, irmão do pai dele, com conteúdo ameaçador. Nos áudios, o tio cobrava satisfações dos sobrinhos e afirmava que iria à casa deles no decorrer da semana, dizendo: “quero ver vocês mostrarem que são brabos”. Os áudios foram anexados ao procedimento e o tio foi cadastrado no boletim para continuidade das investigações.
Filhos com medo
As vítimas relataram à polícia temer pela própria vida. Afirmaram que o pai já teria matado uma pessoa no estado do Rio de Janeiro — motivo pelo qual a família se mudou para Caçapava — e que ele também já teria atentado contra a vida da mãe deles. Ambos manifestaram expressamente o desejo de que o pai responda criminalmente pelos fatos.
Uma adolescente testemunha, namorada do filho mais velho, deixou de ser ouvida na delegacia a fim de preservar seus direitos e evitar vitimização secundária. Ela será ouvida em momento adequado, com o aparato necessário.
O delegado responsável pelo caso fundamentou a prisão em flagrante e concluiu que os elementos colhidos – depoimentos, exame de corpo de delito preliminar do filho mais velho, fotografias das lesões e o facão apreendido – comprovam materialidade e autoria sem margem de dúvida na etapa de cognição sumaríssima, de acordo com a autoridade policial.
O delegado representou ainda pela decretação da prisão preventiva do pai para garantir a ordem pública e a instrução criminal. O celular do indiciado também foi apreendido. O local dos fatos não foi preservado pela Polícia Militar, razão pela qual não foi requisitada perícia de local.
Quem tiver informações sobre ameaças ou outros crimes pode acionar o Disque Denúncia pelo 181 (anônimo), a Polícia Militar pelo 190 ou a Polícia Civil diretamente.