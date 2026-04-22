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PRESO EM FLAGRANTE

Pai ataca filhos com facão em tentativa de homicídio em Caçapava

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Caso foi registrado na Polícia Civil de Caçapava
Caso foi registrado na Polícia Civil de Caçapava

Um pai atacou os filhos com golpes de facão em tentativa de homicídio em Caçapava. O homem, de 49 anos, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (21), após perseguir e atacar os dois filhos com um facão na rua Josefa Thereza da Cunha Lopes, no bairro Caçapava Velha.

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Ele acertou um golpe na mão de um dos filhos e proferiu ameaças de morte. O delegado decretou o flagrante e representou pela prisão preventiva do indiciado.

O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia de Caçapava com as naturezas de homicídio tentado e ameaça. O caso foi atendido à distância pela autoridade policial da CPJ de São José dos Campos.

Como foi o ataque

Segundo o boletim, a discussão começou dentro da residência após os filhos, de 20 anos e 24 anos, não aceitarem que o pai trouxesse a nova companheira para morar no imóvel. O pai teria desferido um soco contra o filho mais novo.

O mais velho interveio para conter o pai, que então pegou um facão e passou a perseguir o filho mais novo pela via pública. O irmão tentou mais uma vez conter o pai e levou um golpe de facão na mão. As vítimas conseguiram se distanciar antes de serem alcançadas. Incapaz de atingi-las, o pai teria passado a proferir ameaças de morte.

A equipe da Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local, prestou atendimento médico ao filho ferido — que apresentava cortes em uma das mãos — e conduziu o caçula à delegacia. O indiciado negou ter ameaçado os filhos e alegou ter pegado o facão apenas para se defender, afirmando ter sido agredido pelos filhos primeiro.

Durante o atendimento da ocorrência, o filho mais velho recebeu mensagens de áudio de um tio, irmão do pai dele, com conteúdo ameaçador. Nos áudios, o tio cobrava satisfações dos sobrinhos e afirmava que iria à casa deles no decorrer da semana, dizendo: “quero ver vocês mostrarem que são brabos”. Os áudios foram anexados ao procedimento e o tio foi cadastrado no boletim para continuidade das investigações.

Filhos com medo

As vítimas relataram à polícia temer pela própria vida. Afirmaram que o pai já teria matado uma pessoa no estado do Rio de Janeiro — motivo pelo qual a família se mudou para Caçapava — e que ele também já teria atentado contra a vida da mãe deles. Ambos manifestaram expressamente o desejo de que o pai responda criminalmente pelos fatos.

Uma adolescente testemunha, namorada do filho mais velho, deixou de ser ouvida na delegacia a fim de preservar seus direitos e evitar vitimização secundária. Ela será ouvida em momento adequado, com o aparato necessário.

O delegado responsável pelo caso fundamentou a prisão em flagrante e concluiu que os elementos colhidos – depoimentos, exame de corpo de delito preliminar do filho mais velho, fotografias das lesões e o facão apreendido – comprovam materialidade e autoria sem margem de dúvida na etapa de cognição sumaríssima, de acordo com a autoridade policial.

O delegado representou ainda pela decretação da prisão preventiva do pai para garantir a ordem pública e a instrução criminal. O celular do indiciado também foi apreendido. O local dos fatos não foi preservado pela Polícia Militar, razão pela qual não foi requisitada perícia de local.

Quem tiver informações sobre ameaças ou outros crimes pode acionar o Disque Denúncia pelo 181 (anônimo), a Polícia Militar pelo 190 ou a Polícia Civil diretamente.

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