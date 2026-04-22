Um pai atacou os filhos com golpes de facão em tentativa de homicídio em Caçapava. O homem, de 49 anos, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (21), após perseguir e atacar os dois filhos com um facão na rua Josefa Thereza da Cunha Lopes, no bairro Caçapava Velha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele acertou um golpe na mão de um dos filhos e proferiu ameaças de morte. O delegado decretou o flagrante e representou pela prisão preventiva do indiciado.