O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço das operações realizadas entre os dias 18 e 20 de abril de 2026, contabilizando um total de 51 ocorrências de afogamento em todo o litoral de São Paulo. Ao todo, 88 vítimas foram salvas no período e 2.714 pessoas salvas desde o início do ano.

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No sábado (18), ocorreram 6 chamados, com 11 vítimas salvas. As cidades atendidas foram Guarujá (2 ocorrências), Mongaguá (1), São Sebastião (1) e Ubatuba (1). Em Ilha Comprida, foi registrado um óbito. Neste dia, os guarda-vidas realizaram 11.488 ações preventivas.