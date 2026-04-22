O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) divulgou o balanço das operações realizadas entre os dias 18 e 20 de abril de 2026, contabilizando um total de 51 ocorrências de afogamento em todo o litoral de São Paulo. Ao todo, 88 vítimas foram salvas no período e 2.714 pessoas salvas desde o início do ano.
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No sábado (18), ocorreram 6 chamados, com 11 vítimas salvas. As cidades atendidas foram Guarujá (2 ocorrências), Mongaguá (1), São Sebastião (1) e Ubatuba (1). Em Ilha Comprida, foi registrado um óbito. Neste dia, os guarda-vidas realizaram 11.488 ações preventivas.
No domingo (19), foram 22 ocorrências com 33 salvamentos. Os atendimentos concentraram-se em Ubatuba e Itanhaém, com 7 ocorrências cada, seguidos por Guarujá, com 5. Também houve registros em Bertioga, Praia Grande e Caraguatatuba, com uma ocorrência em cada município. As ações preventivas somaram 8.170.
Já na segunda-feira (20), foram 23 ocorrências e 44 vítimas salvas. São Sebastião liderou o número de atendimentos com 9 ocorrências (20 vítimas salvas), seguido por Guarujá, com 8 ocorrências (15 salvas e uma vítima desaparecida). Outros salvamentos ocorreram em Bertioga (2), Itanhaém (2), Ubatuba (1) e Praia Grande (1). Foram realizadas 13.854 ações de prevenção.
Além das ações de resgate, a atuação preventiva reforça o trabalho das equipes. No total, foram 33.512 ações de prevenção realizadas pelos guarda-vidas nas praias paulistas no período.
Balanço
A contabilidade dos números do feriado ainda receberá os dados da terça-feira (21), mas, no acumulado do ano, o GBMar já aponta 1.739 salvamentos, preservando a vida de 2.714 pessoas nas praias paulistas, apesar de contabilizar 63 óbitos por afogamento desde o dia 1º de janeiro de 2026.
O Centro de Comunicação Social do GBMar reforçou que o respeito à sinalização e às orientações dos guarda-vidas é fundamental para evitar tragédias, especialmente em áreas não supervisionadas.