Um jovem motociclista de 21 anos morreu após colidir em um veículo estacionado na avenida Geraldo Nogueira da Silva, Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba.

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O acidente ocorrreu na noite de terça-feira (21). A Estação de Bombeiros local foi acionada para socorro, mas constatou o óbito do rapaz no local, por volta das 23h.