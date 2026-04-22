22 de abril de 2026
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FATALIDADE

Motociclista de 21 anos morre ao colidir em carro estacionado

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Óbito do jovem foi constatado no local
Óbito do jovem foi constatado no local

Um jovem motociclista de 21 anos morreu após colidir em um veículo estacionado na avenida Geraldo Nogueira da Silva, Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba.

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O acidente ocorrreu na noite de terça-feira (21). A Estação de Bombeiros local foi acionada para socorro, mas constatou o óbito do rapaz no local, por volta das 23h.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente, que será investigado.

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