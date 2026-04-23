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O anúncio do aporte do Governo do Estado de São Paulo foi formalizado na quinta-feira (16), como parte de um pacote maior que destina R$ 276,6 milhões para 214 municípios paulistas.

Na cidade, o montante será utilizado na pavimentação da orla do Perequê-Açu, dando continuidade ao projeto de estruturação de um corredor turístico que conecta pontos estratégicos como o Cais do Porto, a Rua Guarani e a Avenida Iperoig. A intervenção será executada em etapas, começando pelo trecho entre o Perequê-Açu e o terminal, com o objetivo de qualificar a mobilidade urbana e fortalecer o desenvolvimento econômico da região.

O montante visa manter a competitividade dos destinos e atrair novos visitantes, oferecendo fôlego financeiro para que as prefeituras transformem a realidade local e aprimorem o atendimento aos turistas, movimentando a economia de cada cidade contemplada.

Região

Entre as estâncias turísticas e os municípios de interesse turístico pertencentes ao Litoral Norte e ao Vale do Paraíba que receberam aportes financeiros, estão: Aparecida, Areias, Bananal, Bertioga, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Paraibuna, Queluz, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga, São Sebastião e Tremembé.