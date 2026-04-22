22 de abril de 2026
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Homem arromba cadeado e leva fritadeira para quitar dívida de ex

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi detido pela Polícia Militar após invadir a casa da ex-namorada e levar uma fritadeira elétrica como pagamento de uma suposta dívida.

A ocorrência foi registrada no domingo (19) em Ubatuba, quando uma equipe que realizava patrulhamento de rotina foi acionada por populares e localizou o suspeito com base em suas características.

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No momento da invasão, a vítima estava acompanhada de outra mulher e relatou que sofria ameaças constantes desde o fim do relacionamento.

O homem entrou no imóvel após romper o cadeado do portão e, agindo com extrema agressividade, utilizou um pedaço de vidro para ameaçá-las e arremessou pedras contra ambas antes de fugir com o eletrodoméstico.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça.

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