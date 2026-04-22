Um homem foi detido pela Polícia Militar após invadir a casa da ex-namorada e levar uma fritadeira elétrica como pagamento de uma suposta dívida.

A ocorrência foi registrada no domingo (19) em Ubatuba, quando uma equipe que realizava patrulhamento de rotina foi acionada por populares e localizou o suspeito com base em suas características.

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