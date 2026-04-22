Um homem foi preso por furto qualificado após invadir, vandalizar e furtar a sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no bairro Barra Velha, em Ilhabela.
A ação foi flagrada por câmeras já no início da manhã e com base nas imagens, o autor do furto foi identificado.
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Após breve patrulhamento na região, ele foi localizado, abordado e preso. Entre os itens furtados estão um smartphone, uma cafeteira, um notebook, fones de ouvido e câmeras utilizadas nas audiências virtuais.
Além disso, houve prejuízo com o arrombamento e danos nos relógios de água e luz.
O suspeito permanece à disposição da Justiça.