22 de abril de 2026
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Homem é preso por vandalizar e furtar sede da OAB em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Homem é preso após furtar sede da OAB em Ilhabela
Homem é preso após furtar sede da OAB em Ilhabela

Um homem foi preso por furto qualificado após invadir, vandalizar e furtar a sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no bairro Barra Velha, em Ilhabela.

A ação foi flagrada por câmeras já no início da manhã e com base nas imagens, o autor do furto foi identificado.

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Após breve patrulhamento na região, ele foi localizado, abordado e preso. Entre os itens furtados estão um smartphone, uma cafeteira, um notebook, fones de ouvido e câmeras utilizadas nas audiências virtuais.

Além disso, houve prejuízo com o arrombamento e danos nos relógios de água e luz.

O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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