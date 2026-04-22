Um homem foi preso por furto qualificado após invadir, vandalizar e furtar a sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no bairro Barra Velha, em Ilhabela.

A ação foi flagrada por câmeras já no início da manhã e com base nas imagens, o autor do furto foi identificado.

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