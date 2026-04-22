O uso de bolhas infláveis em mar aberto voltou a atrair atenção em Ubatuba durante este feriado prolongado. Na manhã deste sábado (21), crianças foram flagradas utilizando o brinquedo na Praia das Toninhas, ignorando a proibição municipal e os riscos de deriva.

Apesar de ser vetada por lei, a prática persiste em diversas praias do Litoral Norte, impulsionada pelo comércio clandestino.

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Os riscos