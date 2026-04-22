22 de abril de 2026
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MESMO PROIBIDAS

Bolhas infláveis são locadas em Ubatuba durante o feriado

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Facebook
Flagra na Praia das Toninhas
Flagra na Praia das Toninhas

O uso de bolhas infláveis em mar aberto voltou a atrair atenção em Ubatuba durante este feriado prolongado. Na manhã deste sábado (21), crianças foram flagradas utilizando o brinquedo na Praia das Toninhas, ignorando a proibição municipal e os riscos de deriva.

Apesar de ser vetada por lei, a prática persiste em diversas praias do Litoral Norte, impulsionada pelo comércio clandestino.

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Os riscos 

Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos), as bolhas infláveis são extremamente perigosas em ambiente marinho. Diferente de piscinas controladas, no mar elas ficam sujeitas a ventos e correntes, pois a  superfície de plástico faz com que o brinquedo seja arrastado rapidamente para o alto-mar. Além disso, quem está dentro da bolha não consegue guiar a estrutura ou retornar à areia por conta própria. Há alto risco de choque com lanchas e motos aquáticas e o material isola o ocupante, dificultando a comunicação com os salva-vidas e aumentando o risco de asfixia.

Histórico de acidentes

 Em dezembro de 2024, um menino de 8 anos foi resgatado à deriva na Praia do Lázaro após ser levado pelo vento enquanto brincava em uma dessas bolhas.

Fiscalização em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba reitera que o aluguel desses equipamentos é ilegal, sujeito a multa e apreensão do material. Contudo, a extensão de 80 km de litoral facilita a mobilidade de vendedores irregulares, que circulam entre pontos como Praia Grande, Tenório e Toninhas para fugir dos agentes da Secretaria de Segurança Pública.

Orientações 

O GBMar e as autoridades locais recomendam:

  • Não contrate serviços irregulares: Bolhas infláveis são proibidas em toda a orla de Ubatuba;
  • Cuidado com boias e colchões: Itens infláveis geram falsa sensação de segurança e podem ser traiçoeiros em dias de vento ou ondulação;
  • Supervisão constante: Responsáveis por crianças devem redobrar a atenção e escolher praias sinalizadas com a presença de guarda-vidas.

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