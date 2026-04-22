Um motoboy foi executado a tiros enquanto realizava uma entrega na noite desta terça-feira (21), em São José dos Campos.
O crime ocorreu na rua Lenine Rabelo, no Jardim Sul, na região sul da cidade, e mobilizou equipes de segurança.
De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Dinâmica ainda é investigada
A origem dos tiros segue incerta. Testemunhas relataram que os disparos podem ter partido de ocupantes de um carro ou de uma motocicleta, o que será apurado pelas autoridades.
A área foi isolada por equipes da Polícia Militar para preservação da cena do crime.
Atendimento e investigação
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima no local.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do homicídio.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso.