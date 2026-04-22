Um motoboy foi executado a tiros enquanto realizava uma entrega na noite desta terça-feira (21), em São José dos Campos.

O crime ocorreu na rua Lenine Rabelo, no Jardim Sul, na região sul da cidade, e mobilizou equipes de segurança.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.