22 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

ATENÇÃO: Motoboy é morto a tiros durante entrega em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um motoboy foi executado a tiros enquanto realizava uma entrega na noite desta terça-feira (21), em São José dos Campos.

O crime ocorreu na rua Lenine Rabelo, no Jardim Sul, na região sul da cidade, e mobilizou equipes de segurança.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Dinâmica ainda é investigada

A origem dos tiros segue incerta. Testemunhas relataram que os disparos podem ter partido de ocupantes de um carro ou de uma motocicleta, o que será apurado pelas autoridades.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar para preservação da cena do crime.

Atendimento e investigação

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do homicídio.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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