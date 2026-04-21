Um homicídio mobilizou equipes de segurança na noite desta terça-feira (21), na rua Lenine Rabelo, no Jardim Sul, região sul de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, um motoboy que realizava uma entrega no momento do crime, foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A origem dos tiros, no entanto, ainda é incerta. Testemunhas relataram que os disparos podem ter partido de ocupantes de um carro ou de uma motocicleta, o que será apurado pelas autoridades.