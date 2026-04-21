Acusado de participar da morte do advogado Leonardo Bonafé vai a Júri popular em Taubaté na próxima quinta-feira (23), a partir das 9h, no Fórum Criminal da cidade. O homem, de 42 anos, é apontado pela polícia como o responsável por intermediar os detalhes do crime que resultou na morte do jovem criminalista.

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Leonardo Bonafé tinha 25 anos e foi morto em 28 de agosto de 2024, no bairro Parque Três Marias, quando chegava para trabalhar no escritório da família. Segundo a investigação, ele foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. Pouco depois, o carro usado pelos criminosos foi encontrado queimado na Estrada da Sete Voltas, na zona rural de Taubaté.