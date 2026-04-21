Acusado de participar da morte do advogado Leonardo Bonafé vai a Júri popular em Taubaté na próxima quinta-feira (23), a partir das 9h, no Fórum Criminal da cidade. O homem, de 42 anos, é apontado pela polícia como o responsável por intermediar os detalhes do crime que resultou na morte do jovem criminalista.
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Leonardo Bonafé tinha 25 anos e foi morto em 28 de agosto de 2024, no bairro Parque Três Marias, quando chegava para trabalhar no escritório da família. Segundo a investigação, ele foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. Pouco depois, o carro usado pelos criminosos foi encontrado queimado na Estrada da Sete Voltas, na zona rural de Taubaté.
O acusado que agora vai ao Tribunal do Júri foi preso em setembro de 2025, na véspera do primeiro julgamento do caso. Segundo a Polícia Civil, ele teria sido a pessoa que retirou o carro usado pelos criminosos e também quem dirigia o veículo no momento do crime.
O caso já gerou diversas reportagens, como a que mostrou que a polícia prendeu o terceiro suspeito de participação na morte, a matéria sobre o primeiro júri popular do caso e a reportagem em que os dois primeiros acusados foram absolvidos.
O novo julgamento acontece depois do primeiro júri popular do caso, realizado em setembro de 2025. Naquela ocasião, dois homens acusados de participação na morte de Leonardo Bonafé foram levados ao Tribunal do Júri.
Após os debates entre acusação e defesa, os jurados votaram pela absolvição dos dois réus. Com a decisão, um deles deixou o fórum em liberdade, enquanto o outro permaneceu preso por causa de condenação anterior em outro processo.
Na época, o Ministério Público informou que iria recorrer da sentença. Agora, o foco passa a ser o julgamento do homem apontado pela polícia como executor do crime.
Crime contra Leonardo Bonafé aconteceu quando advogado chegava ao escritório da família
Leonardo Bonafé era advogado criminalista e filho do também advogado Flávio Bonafé, que naquele período também era candidato à prefeitura de São Luiz do Paraitinga. O assassinato causou grande repercussão em Taubaté e em toda a região.
Segundo a apuração policial já divulgada anteriormente, a ação criminosa ocorreu em poucos segundos, no momento em que Leonardo chegava ao trabalho. A investigação sustenta que houve planejamento e divisão de tarefas entre os envolvidos.
O júri desta quinta-feira deve concentrar a atenção justamente na participação do réu de 42 anos e na tese de que ele teria sido o responsavel pela logística do crime.