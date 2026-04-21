Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (21), após uma ocorrência inicialmente registrada como perturbação do sossego. Durante a abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
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A ação ocorreu na Rua Manoel Bandeira, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) foram acionadas para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, realizaram a abordagem do proprietário da residência.
Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi verificado que o homem era procurado pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.
Diante da constatação, ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.