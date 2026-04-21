22 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO

PM prende procurado da Justiça em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
PM prende procurado da Justiça em São José
PM prende procurado da Justiça em São José

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (21), após uma ocorrência inicialmente registrada como perturbação do sossego. Durante a abordagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na Rua Manoel Bandeira, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) foram acionadas para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, realizaram a abordagem do proprietário da residência.

Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi verificado que o homem era procurado pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.

Diante da constatação, ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários