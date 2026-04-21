22 de abril de 2026
LUTO

Morre aos 85 anos ator que participou do seriado Chaves

Por Da Redação | Cidade do México
| Tempo de leitura: 1 min
Ricardo de Pascual
O ator Ricardo de Pascual morreu aos 85 anos. Conhecido por interpretar o Sr. Furtado na série Chaves, ele teve a morte confirmada nesta terça-feira (21) pela Associação Nacional de Atores do México.

Na produção, o personagem ficou marcado por cometer pequenos furtos no vilarejo, situações que inicialmente levantavam suspeitas sobre o protagonista interpretado por Roberto Gómez Bolaños, até que a autoria real dos crimes era revelada.

A causa da morte não foi oficialmente informada. Em outubro de 2025, o ator havia revelado que enfrentava doença pulmonar obstrutiva crônica, condição que afetou sua saúde nos últimos anos.

Comentários

