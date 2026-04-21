O ator Ricardo de Pascual morreu aos 85 anos. Conhecido por interpretar o Sr. Furtado na série Chaves, ele teve a morte confirmada nesta terça-feira (21) pela Associação Nacional de Atores do México.
Na produção, o personagem ficou marcado por cometer pequenos furtos no vilarejo, situações que inicialmente levantavam suspeitas sobre o protagonista interpretado por Roberto Gómez Bolaños, até que a autoria real dos crimes era revelada.
A causa da morte não foi oficialmente informada. Em outubro de 2025, o ator havia revelado que enfrentava doença pulmonar obstrutiva crônica, condição que afetou sua saúde nos últimos anos.