Um homem de 32 anos foi preso na manhã de domingo (12) suspeito de matar outro a pedradas após um desentendimento. A prisão ocorreu após tentativa de fuga, segundo a Polícia Militar.

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O caso foi registrado no bairro Bandeirantes, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, o crime teria sido motivado por uma discussão iniciada em um bar, após a vítima esbarrar no filho e na esposa do suspeito.