Um homem de 32 anos foi preso na manhã de domingo (12) suspeito de matar outro a pedradas após um desentendimento. A prisão ocorreu após tentativa de fuga, segundo a Polícia Militar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado no bairro Bandeirantes, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, o crime teria sido motivado por uma discussão iniciada em um bar, após a vítima esbarrar no filho e na esposa do suspeito.
Com base nas informações e na identificação do autor, os policiais seguiram até um imóvel no bairro Guanabara, onde ele estaria escondido.
Ao perceber a aproximação das equipes, o homem tentou fugir pelos telhados de residências vizinhas e seguiu em direção a uma área de mata. Ele foi localizado e detido após um cerco policial com apoio de outras viaturas.
O suspeito foi encaminhado às autoridades competentes e o caso segue sob investigação.