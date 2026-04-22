22 de abril de 2026
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TRAIÇÃO

VÍDEO: Foi até a casa da amante do marido e armou confusão

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Foi até a casa da amante do marido e armou confusão
Foi até a casa da amante do marido e armou confusão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher confronta a suposta amante do marido. Nas imagens, ela aparece discutindo com a outra envolvida e fazendo acusações de traição.

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Durante a gravação, a mulher afirma que já havia avisado que iria procurá-la para esclarecer a situação. Em meio à discussão, ela critica o comportamento da suposta amante e menciona o relacionamento extraconjugal.

O registro também mostra a chegada do marido ao local, momento em que ele passa a ser citado pelas duas durante a troca de acusações.

A cena é marcada por tensão e discussões acaloradas, com o conflito sendo registrado em vídeo e posteriormente compartilhado nas redes sociais.

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