23 de abril de 2026
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'Não morre': mulher mata ex, se arrepende e se desespera; VÍDEO

Por Da Redação | Altamira (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher mata ex, se arrepende e se desespera
Mulher mata ex, se arrepende e se desespera

Um homem foi morto a golpes de faca e de tesoura na madrugada de segunda-feira (26). A principal suspeita do crime é a ex-companheira da vítima, que foi presa em flagrante e teria confessado o ataque.

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O caso foi registrado em Altamira, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 1h e encontrou Leandro Damasceno caído na rua Francisco Alves, no Conjunto Santa Benedita, no bairro São Domingos.

Ainda de acordo com a PM, a suspeita, identificada como Eduarda Assunção, estava no local e tentava reanimar o homem quando os policiais chegaram. Ela foi detida em seguida.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e a Polícia Civil assumiu a investigação. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

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