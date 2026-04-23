Um homem foi morto a golpes de faca e de tesoura na madrugada de segunda-feira (26). A principal suspeita do crime é a ex-companheira da vítima, que foi presa em flagrante e teria confessado o ataque.

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O caso foi registrado em Altamira, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 1h e encontrou Leandro Damasceno caído na rua Francisco Alves, no Conjunto Santa Benedita, no bairro São Domingos.