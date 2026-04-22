Dois irmãos morreram após serem atropelados por um caminhão na tarde de segunda-feira (20). As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local, apesar do rápido acionamento do socorro.
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O acidente aconteceu em Sousa, no Sertão da Paraíba, no Conjunto Habitacional da CEHAP. As vítimas foram identificadas como José Davi e Maria Ísis.
Segundo informações iniciais, os irmãos estavam na rua quando foram atingidos pelo veículo. O impacto foi considerado violento e provocou ferimentos graves.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas constataram as mortes.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. Já a Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do atropelamento e possíveis responsabilidades.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.
A tragédia causou comoção entre moradores da cidade, que lamentaram a morte dos irmãos.