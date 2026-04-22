Dois irmãos morreram após serem atropelados por um caminhão na tarde de segunda-feira (20). As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local, apesar do rápido acionamento do socorro.

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O acidente aconteceu em Sousa, no Sertão da Paraíba, no Conjunto Habitacional da CEHAP. As vítimas foram identificadas como José Davi e Maria Ísis.