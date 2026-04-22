Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (19) ao tentar apartar uma briga. O principal suspeito do crime é o ex-cunhado da vítima, que fugiu após os disparos.
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O caso aconteceu em Wanderlândia (TO), no norte do estado. O jovem estava em frente a uma adega localizada na Avenida João Gomes Valadares quando interveio em uma confusão envolvendo pessoas conhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito, identificado como Marcos Vinicius de Sousa, de 24 anos, deixou o local e retornou pouco depois na garupa de uma motocicleta. Em seguida, ele efetuou disparos contra o adolescente e fugiu.
Ainda segundo a PM, nem o suspeito nem o condutor da moto foram encontrados até o momento. Há indícios de desentendimentos anteriores entre os envolvidos.
A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Araguaína e será investigada pela Delegacia de Wanderlândia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado para a família. A identidade da vítima não foi divulgada.