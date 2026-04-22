Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (19) ao tentar apartar uma briga. O principal suspeito do crime é o ex-cunhado da vítima, que fugiu após os disparos.

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O caso aconteceu em Wanderlândia (TO), no norte do estado. O jovem estava em frente a uma adega localizada na Avenida João Gomes Valadares quando interveio em uma confusão envolvendo pessoas conhecidas.