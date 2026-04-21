Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de atear fogo em uma funcionária de mercearia, de 24 anos, que morreu após dias internada. O crime teria sido motivado por ciúmes, segundo as investigações. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi sepultada na segunda-feira (20).
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O caso ocorreu em Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais. O ataque aconteceu no dia 11 de abril, quando Íris Cândida trabalhava no caixa de um comércio da família, no distrito de Olhos d’Água.
De acordo com a apuração, a suspeita, identificada como Marcela Alcântara Santos, esteve no local acompanhada do namorado. Durante o atendimento, o homem teria conversado com a vítima, o que teria motivado a reação de ciúmes.
Horas depois, a jovem retornou à mercearia, comprou um recipiente com álcool e lançou o líquido inflamável sobre Íris, ateando fogo em seguida com um isqueiro. Após o ataque, deixou o local.
A vítima foi socorrida por moradores e levada inicialmente para atendimento em Delfinópolis. Devido à gravidade das queimaduras, que atingiram cerca de 40% do corpo, ela foi transferida para um hospital em São Sebastião do Paraíso, onde morreu após cerca de oito dias internada.
Após o crime, a suspeita ficou foragida. Equipes policiais realizaram buscas na região e em cidades vizinhas, como Cássia, além de Franca, no interior de São Paulo.
A jovem foi localizada na casa de uma familiar, ainda em Delfinópolis, e presa. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia em Passos, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.