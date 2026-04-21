Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de atear fogo em uma funcionária de mercearia, de 24 anos, que morreu após dias internada. O crime teria sido motivado por ciúmes, segundo as investigações. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi sepultada na segunda-feira (20).

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O caso ocorreu em Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais. O ataque aconteceu no dia 11 de abril, quando Íris Cândida trabalhava no caixa de um comércio da família, no distrito de Olhos d’Água.