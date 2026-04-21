Uma jovem de 24 anos morreu após ser atacada com fogo enquanto trabalhava em um mercado. A vítima chegou a ser socorrida e transferida para um hospital de referência, mas não resistiu aos ferimentos, com óbito confirmado no domingo (19).

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O crime ocorreu no dia 11 de abril, na zona rural de Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais, no distrito de Olhos d’Água. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava no caixa do estabelecimento quando uma suspeita, de 18 anos, entrou no local, pegou um recipiente com álcool e lançou o líquido inflamável sobre a vítima.