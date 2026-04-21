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VÍDEO: Mulher morre incendiada dentro de mercado

Por Da Redação | Delfinópolis (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher morre incendiada dentro de mercado
Mulher morre incendiada dentro de mercado

Uma jovem de 24 anos morreu após ser atacada com fogo enquanto trabalhava em um mercado. A vítima chegou a ser socorrida e transferida para um hospital de referência, mas não resistiu aos ferimentos, com óbito confirmado no domingo (19).

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O crime ocorreu no dia 11 de abril, na zona rural de Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais, no distrito de Olhos d’Água. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava no caixa do estabelecimento quando uma suspeita, de 18 anos, entrou no local, pegou um recipiente com álcool e lançou o líquido inflamável sobre a vítima.

Na sequência, a funcionária tentou fugir para os fundos do mercado, mas foi perseguida. A suspeita ateou fogo, e a jovem, mesmo ferida, ainda conseguiu correr em busca de ajuda antes de ser levada ao pronto-socorro da cidade.

De acordo com informações médicas, a vítima sofreu queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo, incluindo braços, pescoço, tórax, abdômen e região da virilha. Diante da gravidade, ela foi transferida para um hospital em São Sebastião do Paraíso, onde morreu dias depois.

Ainda durante o atendimento, a jovem afirmou não saber o que teria motivado o ataque. Ela relatou, no entanto, que pouco antes do crime o namorado da suspeita esteve no mercado, fez compras e conversou com ela.

O caso é investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

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