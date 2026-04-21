Um pastor preso na última sexta-feira (17) teve a detenção convertida em prisão preventiva no dia seguinte. Ele é investigado por crimes como estelionato, estupro de vulnerável e abuso mediante fraude.
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O caso ocorreu em Paço do Lumiar, na região de São Luís, no Maranhão. O suspeito foi identificado como David Gonçalves Silva. No momento da abordagem, segundo o delegado responsável pela investigação, Sidney Oliveira, ele foi encontrado dormindo com outro homem.
De acordo com a Polícia Civil, o pastor utilizava a igreja Shekinah House Church como meio para aplicar punições físicas e psicológicas contra fiéis.
As investigações começaram há cerca de dois anos, após denúncias feitas por frequentadores da igreja. Até o momento, ao menos seis vítimas foram identificadas, incluindo pessoas dos estados do Pará e do Ceará.
Ainda conforme a apuração policial, o suspeito mantinha aproximadamente 150 fiéis sob seu controle. Entre as práticas relatadas, estão castigos físicos, como agressões com chicote, além de coerção para relações sexuais.
A reportagem tenta contato com a defesa de David Gonçalves Silva. O espaço permanece aberto para manifestações.