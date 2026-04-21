Uma jovem morreu após sofrer um infarto neste domingo (19). Ela chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

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O caso foi registrado em Iguatu, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Rosângela Santos, moradora do bairro Flores.