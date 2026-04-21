Cristiano Alves Terto, de 27 anos, foi absolvido pelo Conselho de Sentença em julgamento realizado em Pernambuco. Ele respondia por tentativa de homicídio após atirar contra um homem durante uma sessão do Tribunal do Júri.

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O caso aconteceu em 29 de novembro de 2023, no município de São José do Belmonte. Na ocasião, Terto interrompeu o julgamento em que Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura era réu, acusado de matar o pai dele, e efetuou disparos dentro do fórum.