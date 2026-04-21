Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta após ter sido atraída por uma conhecida a um suposto “tribunal do crime”. A vítima, identificada como Maysa Caroline Leal de Souza, estava desaparecida havia dias.

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O caso ocorreu em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, no Pará. Maysa sumiu na terça-feira (14), depois de sair de casa ao aceitar um convite de uma amiga, Maria Eduarda da Cruz dos Santos, conhecida como “Duda”. Desde então, a família não teve mais notícias.