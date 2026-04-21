Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta após ter sido atraída por uma conhecida a um suposto “tribunal do crime”. A vítima, identificada como Maysa Caroline Leal de Souza, estava desaparecida havia dias.
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O caso ocorreu em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, no Pará. Maysa sumiu na terça-feira (14), depois de sair de casa ao aceitar um convite de uma amiga, Maria Eduarda da Cruz dos Santos, conhecida como “Duda”. Desde então, a família não teve mais notícias.
Diante do desaparecimento, familiares registraram boletim de ocorrência com apoio da Polícia Militar e iniciaram buscas por conta própria, sem sucesso nos primeiros dias.
Na quarta-feira (15), surgiram informações de que o corpo poderia estar nas proximidades do campo conhecido como “Formigão”, no bairro Curuçambá. A localização foi confirmada no dia seguinte, quando a vítima foi encontrada.
Segundo a polícia, o corpo apresentava múltiplas perfurações por arma de fogo, além de indícios de tortura, características que podem estar ligadas a execuções praticadas por grupos criminosos.
Maria Eduarda foi presa no sábado (18), após permanecer foragida. De acordo com as investigações, ela teria atraído a vítima até o local onde o crime aconteceu.
A Polícia Civil continua apurando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação do homicídio.